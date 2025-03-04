Москва, 4 марта, 2025, 09:43 — ИА Регнум. Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова накопила 314 тыс. рублей долга за коммунальные услуги.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Евгений Петросян иТатьяна Брухунова

Женщина несколько лет не оплачивала коммунальные услуги в своей элитной квартире в жилищном комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках, сообщил 4 марта Telegram-канал SHOT.

Долг по квартплате составляет 128 тыс. рублей, также неуплачено 179 тыс. рублей за капремонт и около 7 тыс. рублей за жилищно-коммунальные услуги. Общий долг составляет 314 тыс. рублей.

Площадь квартиры составляет 232,2 кв. м, высота потолков — 3,6 м. Недвижимость оценивается в 441 млн рублей. Также Брухуновой принадлежит машино-место стоимостью около 8 млн рублей и три нежилых помещения на сумму почти 5 млн рублей.

Брухунова стала собственником в 2017 году. Также у жены юмориста в собственности находится еще одна квартира площадью 77,5 кв. м на Лесной улице в Тверском районе. Ее стоимость составляет 54 млн рублей. По данным канала, за это жилье по ЖКХ долгов нет.

Как сообщало ИА Регнум, комик Гарик (Игорь) Харламов c 1 марта по 25 ноября прошлого года оплатил 151 штраф на сумму 127,5 тыс. рублей за нарушения Правил дорожного движения при езде на своем новом автомобиле Dongfen M-Hero. Ранее, с 2018 по март 2024 года, он ездил на Porsche Cayenne, также накопив штрафы за нарушение ПДД на сумму 500 тыс. рублей. Эту задолженность артист также оплатил.