Пекин, 4 марта, 2025, 09:06 — ИА Регнум. Власти Китая для защиты национальной безопасности внесли 15 американских компаний в список экспортного контроля товаров двойного назначения. Об этом 4 марта говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

AP/TASS

«В соответствии с положениями закона КНР «Об экспортном контроле» и положениями «Об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения», в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, принято решение внести 15 организаций США, включая Leidos, в список экспортного контроля», — отмечается в нем.

Уточняется, что такие контрольные меры предполагают запрет экспорта товаров двойного назначения внесенным в перечень компаниям, а любую осуществляемую соответствующую экспортную деятельность с ними следует незамедлительно прекратить.

При этом в случае, если экспорт является необходимым в силу особых обстоятельств, экспортеру необходимо обратиться в минкоммерции КНР. В список внесли американские компании Leidos, Gibbs&Cox, IP Video Market Info, Sourcemap, Skydio, Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, Shield AI, HavocAI, Neros Technologies, Group W, Aerkomm, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Aero Vironment.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 марта президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на товары из Китая с 10% до 20%. В указе американского лидера уточняется, что такие меры приняты в связи с «неспособностью правительства КНР принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов», включая фентанил, в США.

Позднее в этот же день в минкоммерции КНР заявили, что китайские власти примут ответные меры на вводимые Вашингтоном пошлины. Уточнялось, что Китай строго соблюдает политику по борьбе с наркотиками.