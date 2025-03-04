Белгород, 4 марта, 2025, 08:57 — ИА Регнум. Советский и российский актер, режиссер, педагог Михаил Мокеев скончался в возрасте 73 лет. Об этом вечером 3 марта сообщила пресс-служба Белгородского государственного академического драматического театра имени М. С. Щепкина.

Кадр из видео Михаил Мокеев

«Утром пришла к нам печальная весть. Умер режиссер Михаил Мокеев. С этим именем связана особенная страница истории нашего театра. Страница триумфальная, громкая, ликующая. Страница уникального эксперимента и шквала зрительской любви», — говорится в Telegram-канале театра.

Уточняется, что актер и режиссер сыграл большую роль в жизни театра, а его спектакль «Ромео и Джульетта» в 1997 году стал настоящим событием в театральной жизни Белгорода и был представлен на Чеховском фестивале в Москве.

Мокеев родился 2 октября 1951 года в Петрозаводске и в 1973-м окончил физико-технический факультет Харьковского университета, после чего работал физиком-ядерщиком в Институте физики высоких энергий в Протвино Московской области и создал там любительский театр «Зеленый гусь». В 1982 году окончил режиссерское отделение актерского факультета Школы-студии МХАТ на курсе Олега Ефремова. С 1983 по 1986 год был актером МХАТ, и с 1983 по 1989 год — режиссером МХАТ, где совместно с Ефремовым поставил спектакль «Скамейка».

Также он с 1983 по 1988 год преподавал в Школе-студии МХАТ, с 1988 по 1990 год — в ГИТИСе, с 1990 по 1991 год — на Высших режиссерских курсах и с 1995 по 1997 год — в Театральном училище имени Щукина. В качестве актера снимался в сериалах «Батальоны просят огня» (1985), «Ночь на размышление» (1988) и «Ищейка» (2018). Является постановщиком сериалов «Адъютанты любви» (2005), «Татьянин день» (2007–2008), «Хозяйка моей судьбы» (2011–2012) и др.