Москва, 4 марта, 2025, 08:53 — ИА Регнум. Писательницу и члена президиума Российского еврейского конгресса Аллу Гербер экстренно госпитализировали в Москве с аритмией.

Анна Исакова/ТАСС Алла Гербер

«Я в больнице, меня действительно экстренно госпитализировали. У меня что-то с сердцем, аритмия», — процитировал Гербер ТАСС.

Писательница выразила надежду на то, что скоро ее выпишут и что всё будет в порядке.

Автор книг «Мама и папа», «Инна Чурикова. Судьба и тема», «А жизнь была прекрасна! Разговоры с Еленой Тишиной» Алла Гербер является членом Союза писателей, Союза журналистов и Союза кинематографистов. Она была редактором советских фильмов «Усатый нянь» и «Офицеры».

Гербер как президента фонда «Холокост» в 2003 году была удостоена премии Федерации еврейских общин «Человек года».