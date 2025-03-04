Дублин, 4 марта, 2025, 08:44 — ИА Регнум. Власти Ирландии собираются развязать себе руки, чтобы принимать участие в не поддерживаемых ООН миссиях миротворцев. Об этом 4 марта рассказал посол России в Дублине Юрий Филатов.

Artur Widak/Global Look Press

Ранее министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Харрис рассказал, что правительство страны намерено внести 4 марта в парламент законопроект, в случае принятия которого у Дублина появится возможность направлять свои миротворческие силы за рубеж без санкции Совета Безопасности ООН.

«Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН», — заявил в беседе с ТАСС Филатов.

Дипломат задался вопросом, не имеется ли в виду в этом случае направление ирландских миротворцев на территорию Украины, отметив, что речь может идти именно об этом и именно по этой причине ирландской стороной приводятся аргументы о «помехах со стороны ООН».

«Если Харрису мешает Устав ООН, то об этом надо прямо и четко говорить, а не лукавить, ерзать, выдумывать совершенно необоснованные вещи», — пояснил он.

Филатов уточнил, что такая линия вписывается в нынешнюю позицию Дублина по украинскому конфликту, которую ирландская сторона недавно подтвердила.

«Вывод из этого один: о мирном урегулировании конфликта на Украине здесь всерьез никто не думает, никто в этом не заинтересован, в отличие от продолжения конфликта и военных действий. На это направлена вся практическая политика, в том числе и это предложение», — пояснил посол РФ.

В Ирландии с 1990-х годов действует система «тройного замка» в этом вопросе — для отправки за рубеж более 12 ирландских военных необходимо одобрение правительства, парламента, а также Совбеза или Генассамблеи ООН.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта заявил, что Лондон и Париж придумали план урегулирования конфликта на Украине. По его словам, в зоне конфликта на месяц нужно ввести перемирие в воздухе, на море и в отношении украинской энергоинфраструктуры, а затем ввести туда западных миротворцев.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 февраля подчеркнул, что Россия исключает заморозку украинского конфликта по линии соприкосновения, это противоречит положениям Конституции страны. Глава МИД добавил, что Москва не рассматривает никакие варианты урегулирования, предполагающие присутствие на Украине миротворцев из Евросоюза, который пытается навязать такой подход для обострения конфликта.

Позднее Лавров назвал наглостью дискуссии ЕС о якобы возможном направлении западных миротворцев на Украину. Министр подчеркнул, что появление этих войск на украинской территории будет означать, что первопричины кризиса не исчезнут.

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что ввод западных воинских контингентов на Украину приблизит риск глобального конфликта еще на один шаг. Глава государства подчеркивал, что все иностранные войска на украинской территории окажутся в зоне поражения армии России.