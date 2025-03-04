Вашингтон, 4 марта, 2025, 08:11 — ИА Регнум. Приказа киберкомандованию США о прекращении деятельности против России, включая все кибероперации, не отдавал министр обороны США Пит Хегсет. Об этом 3 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

Po1 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press

«Хегсет не отменял и не задерживал никаких киберопераций, направленных против… российских целей, и не было никакого приказа об отказе от этого приоритета», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что информация о приостановке деятельности киберкомандования против России вызвала крайне негативную реакцию среди демократов, включая лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 28 февраля издание Record рассказало о приказе главы Пентагона Хегсета, согласно которому киберкомандование США прекращает любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации.

В Совете безопасности России отмечали, что США и другие страны НАТО привлекают хакеров на Украине для организации кибератак на РФ. Подчёркивалось, что американские специалисты непосредственно курировали работу украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПСО).

По информации Центра общественных связей ФСБ России, для сокрытия своей причастности Пентагон стремится представить инициатором кибератак только Украину, а именно хакерскую группировку IT Army of Ukraine, которая совершила тысячи компьютерных атак на информационные ресурсы России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что обвинения о якобы вмешательстве в выборы президента США неоднократно поступали в адрес российской стороны. Как заявил Песков, подобные обвинения являются чушью.