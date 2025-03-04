Сызрань, Самарская область, 4 марта, 2025, 08:10 — ИА Регнум. В ночь на 4 марта украинские беспилотные летательные аппараты совершили атаку на одно из промышленных предприятий в Сызрани. Об этом 4 марта сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ночью вражескими БПЛА было атаковано одно из сызранских промышленных предприятий. Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Федорищев уточнил, что в результате никто не погиб и не пострадал, а также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенным официальным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 3 марта в Чертковском районе Ростовской области вспыхнул пожар на нефтепроводе в результате массированной атаки дронов украинских формирований. В результате атаки нет пострадавших.

В ночь на 4 марта российские силы противовоздушной обороны сбили 18 дронов украинских формирований над шестью регионами страны. Из этого числа 10 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, три дрона — над Воронежской областью, еще два беспилотника — в небе над Самарской областью и по одному украинскому БПЛА сбили в Курской, Белгородской и Астраханской областях.