Москва, 4 марта, 2025, 08:05 — ИА Регнум. Оценки России и Казахстана по атаке украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае совпадают. Об этом заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник на полях V Центральноазиатской конференции дискуссионного клуба «Валдай».

«Поскольку этот проект совместный, мы обсуждали с нашими казахстанскими партнерами случившееся. Оценки произошедшего у нас полностью совпадают — это террористическая вылазка против гражданского объекта, которая противоречит правилам ведения боевых действий, любым принципам отношений в условиях конфликта и, конечно же, человеческой морали», — приводит ТАСС слова Стерника.

Он пояснил, что данная оценка основана на том, что атака была совершена на объект энергетики, от которого зависит благополучие населения многих стран. Консорциум, добавил Стерник, является международной структурой по обеспечению поставок казахстанского сырья на международный топливный рынок. Он подчеркнул, что государства, которые могут ощутить последствия атаки на НПС, должны занять принципиальную позицию в отношении виновных в теракте.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля дроны со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами нанесли удары по насосно-перекачивающей станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. В результате атаки произошло снижение прокачки нефти.

Затем президент РФ Владимир Путин заявил, что атаку на КТК киевский режим не смог бы совершить в одиночку. По словам главы российского государства, необходимые для подобных атак данные космической разведки украинские военные получают от Запада.

20 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что террористическая атака киевского режима на НПС «Кропоткинская» говорит о необходимости урезонить узурпировавших власть на Украине неонацистов. Захарова отметила, что киевский режим подобной атакой мог попытаться продемонстрировать бессильную озлобленность растущим в мире пониманием справедливой политики России применительно к вооруженному конфликту и необходимости выхода на его завершение при учёте российских интересов и реалий «на земле».