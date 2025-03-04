Киев, 4 марта, 2025, 07:52 — ИА Регнум. Мирные инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта приветствовала в своём обращении к нему Верховная рада Украины после перепалки американского лидера с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме. Текст обращения опубликован 3 марта на сайте Рады.

Pavlo_bagmut/Global Look Press

«Украинский народ… верит, что личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия окажут решающее влияние на скорейшее прекращение боевых действий и достижение мира для Украины, Европы и всего мира. Верховная рада Украины приветствует инициативы президента Дональда Трампа по запуску переговорного процесса, нацеленного на обеспечение мира», — указано в документе.

Кроме того, в обращении подчёркивается важность дальнейшего развития совместных с США стратегических проектов, особенно в сфере разведки и добычи полезных ископаемых.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава киевского режима Зеленскийсможет вернуться в Белый дом тогда, когда будет готов обсуждать детали мирного соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине. Но его встреча с президентом США Трампом завершилась скандалом. В ходе переговоров глава киевского режима вступил в перепалку, подписание документа отменили, и украинский политик досрочно покинул Белый дом.

Позже, 3 марта, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц подчеркнул, что военная помощь США, предоставляемая Украине, и терпение американцев не безграничны. При этом время не на стороне тех, кто хочет вечно длить конфликт, добавил он.