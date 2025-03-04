Киевские власти не получат американских денег и новых поставок оружия, пока не продемонстрируют «добросовестную приверженность к миру». О том, что Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, сообщила 3 марта газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1104-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

Ранее о том, что Вашингтон приостанавливает отправку в Киев всей помощи, включая оружие, перевозимое на самолетах и кораблях или ожидающее в транзитных зонах в Польше, информировало CNN. Агентство Bloomberg также сообщило, что Трамп дал соответствующее распоряжение министру обороны Питу Хегсету.

«Президент ясно дал понять, что он сфокусирован на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели», — заявил в СМИ представитель администрации Трампа.

Скандал в Белом доме случился 28 февраля, ещё до подписания соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине. Американский лидер считает, что документ необходим, чтобы вернуть часть средств, затраченных США на поставку оружия киевским властям. И на организованной в Овальном кабинете пресс-конференции Трамп, в частности, говорил о том, что перемирие сторон украинского конфликта «неминуемо», а глава киевского режима настаивал, что Украина его никогда не примет. После этого Трамп опубликовал сообщение, в котором отметил, что глава киевского режима не готов к миру.

Вместе с тем оружие и деньги у Киева не закончатся в момент. Экс-президент США Джо Байден, «уходя со своей должности вместе с демократами, успел насыпать и денег, и вооружения украинскому режиму», и этих запасов хватит до лета, отмечал 26 февраля в эфире телеканала «Соловьев Live» посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Плюс Лондон очень сильно активничает для того, чтобы какие-то украинские кассовые разрывы были ликвидированы», — добавил дипломат.

В отношении премьера Британии Кира Стармера, заявившего на днях, что «Европа продолжит вооружать Украину «после установления мира», высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ну это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», — написала она в Telegram-канале 3 марта.

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