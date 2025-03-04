Пекин, 4 марта, 2025, 07:34 — ИА Регнум. Руководство Китая примет ответные меры в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин. Об этом 4 марта сообщили в министерстве коммерции Китая.

Иван Шилов ИА Регнум Товары из Китая

В понедельник, 3 марта, американский лидер повысил пошлины на китайские товары до 20%, объяснив данное решение неэффективностью борьбы Китая против наркотрафика в США.

«Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против этого, Пекин примет ответные меры для решительной защиты своих прав и интересов», — отмечается в заявлении министерства.

В ведомстве заявили, что Китай строго соблюдает политику по борьбе с наркотиками. США перекладывают ответственность и совершают ошибку, повышая пошлины, считают в министерстве.

Вместе с этим представитель ведомства полагает, что действия Вашингтона «игнорируют правила международной торговли» и являются «актами запугивания».

Как передавало ИА Регнум, 3 марта Белый дом указал, что решение Трампа связано с «неспособностью правительства КНР принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов», в том числе фентанила, в США. Отмечается, что ситуация представляет угрозу для национальной безопасности, а также внешней политики и экономики Соединённых Штатов.

Помимо этого, Трамп заявил, что с 4 марта начнут действовать пошлины для Канады и Мексики. На весь импорт из этих двух стран, за исключением канадских энергоносителей, вводятся пошлины в размере 25%. Какие-либо отсрочки президент США полностью исключил.

Американские СМИ, в свою очередь, отмечали, что введение администрацией Белого дома таможенных пошлин на импорт из Канады, Китая и Мексики может привести к существенному росту цен в США на их продукцию, среди которой — нефть, продовольствие, бытовая электроника и автомобили, а также нанести ущерб всей мировой экономике.