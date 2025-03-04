Москва, 4 марта, 2025, 07:24 — ИА Регнум. За ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотников над шестью областями РФ. Об этом утром 4 марта проинформировали в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что средства ПВО уничтожили 10 беспилотников над Ростовской областью, три БПЛА — над Воронежской область, еще два БПЛА — над Самарской областью и по одному украинскому БПЛА сбили над Курской, Белгородской и Астраханской областями.

Как передавало ИА Регнум, вечером 3 марта в Чертковском районе Ростовской области произошло возгорание на нефтепроводе в результате массированной атаки украинских беспилотников. Персонал был эвакуирован. Помимо этого, в это же время в селе Сохрановка загорелся склад после падения обломков сбитого БПЛА.

Вечером 3 марта врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотника возле Новошахтинска в Ростовской области. Глава региона отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

За ночь 3 марта российские силы ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ в небе над Россией. Три украинских дрона были уничтожены над Липецкой областью, два — над Ростовской и столько же — над Белгородской.