Вашингтон, 4 марта, 2025, 07:16 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 19 танков Abrams из партии, предоставленной США в 2023 году, остальные отведены от линии боевого соприкосновения. Об этом 3 марта сообщила газета The New York Times (NYT).

Artem Priakhin/Global Look Press

Уточняется, что из 31 танка Abrams, переданного американской стороной Украине в 2023 году 19 уничтожены, захвачены, либо выведены из строя. При этом часть из них, как утверждается в материале, обездвижены беспилотниками.

По данным издания, все оставшиеся танки из полученной партии отведены от линии фронта. Отмечается, что на сегодняшний день беспилотниками уничтожается больше солдат и бронетехники, чем любым другим видом традиционного оружия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как отмечало агентство Reuters 9 января, американские власти понимают, что поставки Украине баллистических ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams не помогли переломить ситуацию на поле боя в пользу Киева. При этом на тот момент в Вашингтоне готовились отправить новый пакет военной помощи.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал, что никакая военная помощь киевскому режиму не может изменить ход специальной военной операции. Он также отметил, что российские войска уничтожали и будут уничтожать западную военную технику.