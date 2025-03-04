Москва, 4 марта, 2025, 07:02 — ИА Регнум. Двусторонние переговоры России и США по урегулированию конфликта на Украине вряд ли могут состояться до восстановления полноценной работы диппредставительств двух государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Вряд ли», — приводит «РИА Новости» ответ представителя Кремля на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, новая американская администрация взяла курс на восстановление связей с Россией и скорейшее урегулирование украинского конфликта. Прогресс в налаживании отношений между Россией и США наметился после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 12 февраля. Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации двусторонних встреч. Также они, в частности, обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта. Диалог лидеров произошёл впервые за 4,5 года и длился почти полтора часа.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями США и России. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта. Стороны также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях. Представителям России и США поручено обсудить, что необходимо для подготовки встречи президентов двух стран, отмечал Лавров.

2 марта Лавров отметил, что Трамп ― прагматик, лозунг которого «здравый смысл». Глава МИД охарактеризовал переговоры в Эр-Рияде как диалог двух серьезных стран, которые «сели поговорить, где у них что не так». Он напомнил о том, что предшественник Трампа Джо Байден много «наломал» за четыре года: разрушил все без исключения каналы контактов, ввел санкции, за которыми последовало изгнание американских компаний и убытки на сотни миллиардов долларов.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 марта заявил, что ускорить налаживание отношений России и США можно при наличии политической воли у глав двух государств. По его словам, это поможет пройти этот путь достаточно быстро и успешно.