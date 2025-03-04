Вашингтон, 4 марта, 2025, 06:41 — ИА Регнум. Граждане США устали оплачивать нужды обороны Украины и финансировать ее конфликт с Россией. Об этом заявила 3 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox Business.

Alex Proimos Белый дом

Как пояснила Левитт, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский испытывал благодарность к Соединённым Штатам и налогоплательщикам этой страны, ведь именно за их счёт происходило обеспечение национальной безопасности Украины и обеспечение её оборонных нужд.

«США и американские граждане устали финансировать эту войну. Президент Трамп хочет добиться сделки. К сожалению, кажется, президент Зеленский пока не хочет этого», — указала Левитт.

По словам представителя Белого дома, 28 февраля Зеленский находился в нескольких шагах от заключения спасительной для украинской экономики сделки по полезным ископаемым, но в ходе перепалки с Трампом «ставил телегу впереди лошади и кусал руку кормящего».

Ранее ИА Регнум сообщало, что представитель Белого дома подтвердил приостановку президентом США Дональдом Трампом всей военной помощи киевскому режиму. Отмечалось, что решение было принято после перепалки, учиненной главой киевского режима Владимиром Зеленским во время визита в Белый дом 28 февраля. По данным Bloomberg, в рамках указа Трампа также приостанавливается передача Киеву оружия, находящегося в пути на самолетах и ​​кораблях или ожидающее в транзитных пунктах в Польше.

Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине. Но его встреча с президентом США Дональдом Трампом завершилась скандалом. В ходе переговоров глава киевского режима вступил в перепалку, подписание документа отменили, и украинский политик досрочно покинул Белый дом.

Позже, 3 марта, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц подчеркнул, что военная помощь США, предоставляемая Украине, и терпение американцев не безграничны. При этом время не на стороне тех, кто хочет вечно длить конфликт, добавил он.