Чертковский район, Ростовская область, 4 марта, 2025, 06:34 — ИА Регнум. Пожар в Чертовском районе Ростовской области, возникший в результате атаки украинских БПЛА, ликвидирован. Об этом утром 4 марта сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Возгорания, которые возникли ночью в результате атаки БПЛА в Чертковском районе, были оперативно ликвидированы дежурными расчетами. К счастью, никто из людей не пострадал. Без пострадавших и последствий на земле обошлось и отражение воздушной атаки в небе над Новошахтинском», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Помимо этого Слюсарь уточнил, что в дежурные службы обратились ночью жители Верхнедонского района, обнаружившие в окрестностях хутора Павловский обломки упавшего в поле беспилотник, который обезвредят в течение дня.

Как передавало ИА Регнум, вечером Слюсарь сообщил, что в Чертковском районе Ростовской области произошло возгорание на нефтепроводе в результате массированной атаки украинских беспилотников. Персонал был эвакуирован. Помимо этого, в это же время в селе Сохрановка загорелся склад после падения обломков сбитого БПЛА.

Помимо этого, вечером 3 марта Слюсарь сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотника возле Новошахтинска в Ростовской области. Глава региона отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.