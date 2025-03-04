Вашингтон, 4 марта, 2025, 06:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сможет вернуться в Белый дом тогда, когда будет готов обсуждать детали мирного соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.

Will Oliver — Pool via CNP/Global Look Press

«Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо еще, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения», — заявил Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Глава киевского режима, устроит перепалку в Овальном кабинете 28 февраля, показал нежелание участвовать в процессе мирного урегулирования конфликта, подчеркнул Вэнс. По словам вице-президента, американский лидер Дональд Трампа в течении получаса старался быть любезным, несмотря на ложь и неуважительное поведение Зеленского.

Вместе с этим Вэнс отметил, что возможное соглашение по украинскому конфликту по итогу не оставит стороны счастливыми, так как каждой из них придется пойти на уступки.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме состоялась встреча Трампа с Зеленским, в ходе которой президент США заявил о «неминуемости» перемирия в украинском конфликте. В свою очередь глава киевского режима настаивал на продолжении боевых действий и заявил, что украинская сторона не будет принимать перемирия без «гарантий безопасности» от США.

После этого в США предложили Зеленскому либо извиниться за перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, либо уйти в отставку. Как отметила американская газета The Washington Post, американский лидер в сложившейся ситуации может проявить великодушие и указать путь к примирению, когда Зеленский извинится.