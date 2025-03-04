Вашингтон, 4 марта, 2025, 06:05 — ИА Регнум. Пошлины на товары из Китая увеличил с 10% до 20% президент США Дональд Трамп. Это следует из указа американского лидера, опубликованного на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

В указе поясняется, что решение связано с "неспособностью правительства КНР принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов", в том числе фентанила, в США. Отмечается, что ситуация представляет угрозу для национальной безопасности, а также внешней политики и экономики Соединённых Штатов.

Кроме того, Трамп заявил, что с 4 марта начнут действовать пошлины для Канады и Мексики. На весь импорт из этих двух стран, за исключением канадских энергоносителей, вводятся пошлины в размере 25%. Какие-либо отсрочки президент США полностью исключил.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп объявил 1 февраля о введении новых пошлин для Мексики, Канады и Китая, подписав соглашение в своём клубе Мар-а-Лаго.Позже ограничительные меры отложили на один месяц.

13 февраля Трамп объявил о введении зеркальных пошлин для торговых партнеров США, а 15 февраля распорядился ввести пошлины на китайские товары на сумму 600 млрд долларов. Министерство коммерции Китая осудило действия Вашингтона как «односторонний протекционизм» и призвало вернуться к многосторонней торговой системе.