Москва, 4 марта, 2025, 05:49 — ИА Регнум. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского идти на территориальные уступки ради установления мира на Украине является проявлением скудоумия. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Отказываясь от мирных переговоров, Зеленский продолжает демонстрировать свое скудоумие, которое он лично воспринимает как кураж, и наплевательское отношение к судьбе простых людей, живущих на подконтрольной ему территории», — приводит «РИА Новости» слова Зеленского.

Ранее глава киевского режима отверг возможность признания Украиной территориальных уступков ради заключения мирного соглашения. Он считает, что завершение конфликта не на условиях Украины будет временным и «люди захотят восстановить справедливость».

По словам Рогова, Зеленский является нелегитимным узурпатором и диктатором, мнение которого никого не интересует. Вместе с этим он добавил, что каждый день промедления со стороны киевского режима стоит Украине новых жизней насильно мобилизованных и брошенных на убой людей. Действия Зеленского демонстрируют всему миру о стремлении киевского режима развязать третью мировую войну, считает Рогов.

Как передавало ИА Регнум, ради мирного урегулирования украинского конфликта киевскому режиму, очевидно, придётся пойти на территориальные уступки, заявил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц.

До этого, 12 февраля, глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление Украины в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта. Хегсет отметил, что приоритет США — достижение мира на Украине.

В свою очередь президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. По словам главы государства, одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял Путин.