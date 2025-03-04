Лондон, 4 марта, 2025, 05:31 — ИА Регнум. Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск сохранил членство в Лондонском королевском обществе — ведущем научном сообществе Великобритании, несмотря на желание учёных исключить его. Об этом 3 марта сообщает газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Уточняется, что членство Маска в Лондонском королевском обществе осталось неизменным после заседания научного совета, но ещё остались вопросы о возможных дальнейших действиях.

В феврале более 1,7 тыс. учёных подписали открытое письмо, в котором требовали исключить Маска из организации. Заседание учёных состоялось 3 марта, его темой стали принципы публичных заявлений и поведения членов сообщества. К Маску предъявлялись претензии в связи с его комментариями, по мнению учёных, нарушающими кодекс Королевского общества.

Обеспокоенность академиков вызвали публикации и высказывания Маска в адрес депутата британского парламента, Джесс Филлипс. Американский бизнесмен назвал её «апологетом изнасилований и геноцида» на фоне сокрытия властями массовых изнасилований в Великобритании девочек бандами выходцев из Пакистана в период с 1980-х по 2010-е годы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Маск назвал «злом» премьер-министра Великобритании Кира Стармера и призывал его уйти в отставку. Бизнесмен назвал главу британского правительства, с 2008 по 2013 год руководившего Королевской прокурорской службой, возможным соучастником изнасилований девочек.

Также американский бизнесмен призвал короля Великобритании Карла III распустить парламент и назначить в королевстве всеобщие выборы. А перед этим, назвал правую политическую партию Reform UK во главе с Найджелом Фараджем последней надеждой Британии, призвав жителей страны отдавать голоса именно за эту политическую силу.

В открытом письме учёных подчёркивалось, что спорные высказывания Маска участились, а кроме того, беспокойство вызвала деятельность бизнесмена на посту главы DOGE в администрации президента США Дональда Трампа.