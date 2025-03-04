Киев, 4 марта, 2025, 04:35 — ИА Регнум. Посла Украины в Великобритании Валерия Залужного назначил на должность постоянного представителя Украины при Международной морской организации (ИМО) глава киевского режима Владимир Зеленский. Текст указа опубликован 3 марта на официальном сайте Зеленского.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

«Назначить Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству», — уточняется в документе.

Таким образом, Залужный останется на посту украинского посла в Великобритании, но одновременно становится постпредом Украины при ИМО.

Международная морская организация (International Maritime Organization) основана в 1948 году и является специализированным учреждением ООН, которое обеспечивает безопасность на море, а также занимается юридическими вопросами, связанными с международным торговым судоходством.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил президент РФ Владимир Путин со ссылкой на российские данные, рейтинг главы киевского режима Зеленского на Украине в два раза ниже, чем у бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного. По его словам, рейтинг Зеленского ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего возможного политического соперника.

Сам Залужный при вопросе о своем участии в возможных выборах президента Украины ушел от ответа. Он назвал разговор о голосовании неуместным и отметил, что сможет говорить об этом, когда наступят соответствующие условия.