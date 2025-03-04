Вашингтон, 4 марта, 2025, 03:38 — ИА Регнум. Министр торговли США Говард Латник опроверг утверждение, что президент США Дональд Трамп хочет ухода главы киевского режима Владимира Зеленского из руководства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нет, это не так. Он не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем. Он хочет быть посредником. Он хочет вести переговоры», — пояснил Латник в эфире CNN.

По словам министра, Трамп обдумает, какие инструменты США могут использоваться, чтобы «усадить» за стол переговоров Украину и Россию.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. Он заявил, что у Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%.

В ответ на это Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. По его заверениям, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%.

Президент России Владимир Путин отмечал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. По его словам, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, а остальные утратили свою правомочность.

Срок президентских полномочий Зеленского завершился в мае 2024 года. Однако выборы нового президента страны так и не состоялись. Глава киевского режима отменил их, объяснив это военным положением на Украине. Позднее он заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их бессмысленности.