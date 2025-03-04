Министр торговли США заявил, что Трамп не желает отставки Зеленского
Министр торговли США Латник заявил, что Трамп не желает отставки Зеленского
Вашингтон, 4 марта, 2025, 03:38 — ИА Регнум. Министр торговли США Говард Латник опроверг утверждение, что президент США Дональд Трамп хочет ухода главы киевского режима Владимира Зеленского из руководства.
«Нет, это не так. Он не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем. Он хочет быть посредником. Он хочет вести переговоры», — пояснил Латник в эфире CNN.
По словам министра, Трамп обдумает, какие инструменты США могут использоваться, чтобы «усадить» за стол переговоров Украину и Россию.
Как передавало ИА Регнум, 18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. Он заявил, что у Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%.
В ответ на это Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. По его заверениям, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%.
Президент России Владимир Путин отмечал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. По его словам, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, а остальные утратили свою правомочность.
Срок президентских полномочий Зеленского завершился в мае 2024 года. Однако выборы нового президента страны так и не состоялись. Глава киевского режима отменил их, объяснив это военным положением на Украине. Позднее он заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их бессмысленности.