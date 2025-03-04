Вашингтон, 4 марта, 2025, 03:07 — ИА Регнум. Признание в том, что во время своего первого срока на посту главы государства он лишь создавал проблемы России, сделал президент США Дональд Трамп 3 марта в беседе с журналистами в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп напомнил о вводе санкций в отношении России, а также о том, как он одобрил поставку ракетных комплексов Javelin для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Я ничего не принес России, кроме горя. Я ввел санкции и поставил Javelin для Украины. А потом они обсуждают, как я близок России», — отметил Трамп и добавил, что его действия и решения никогда не шли на пользу Кремлю.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил президент США Трамп, Вашингтон хочет скорейшего завершения украинского конфликта, а не затягивания его на годы. Он добавил, что в урегулировании военного конфликта заинтересованы Россия и народ Украины. Глава Белого дома также выразил уверенность в том, что заключить мирное соглашение можно «очень быстро».

Также сообщалось, что администрация президента США поручила составить список антироссийских санкций, которые могут быть смягчены. Отмечается, что в данный момент ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских бизнесменов.

26 февраля Трамп заявил, что США готовы снять санкции с России после достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине.