Вашингтон, 4 марта, 2025, 03:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поручил временно приостанавливать всю военную помощь Украине. Об этом 3 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника из Белого дома.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

Отмечается, что решение принято после перепалки, учиненной главой киевского режима Владимира Зеленского во время визита в Белый дом 28 февраля. Агентство уточнило, что приказ будет оставаться в силе, пока киевский режим не продемонстрирует «добросовестную приверженность» к мирным переговорам.

По данным агентства, в рамках указа Трампа также приостанавливается передача Киеву оружия, находящегося в пути на самолетах и ​​кораблях или ожидающее в транзитных зонах в Польше. Агентство сообщает, что Трамп дал соответствующее распоряжение министру обороны Питу Хегсету.

«Это не окончательное прекращение помощи, это пауза», — отметил источник из Белого дома телеканалу Fox News.

Он добавил, что приказы президента США о приостановке помощи направляются в ведомства «прямо сейчас».

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон для подписания соглашения о добыче полезных ископаемых на Украине. Но его встреча с президентом США Дональдом Трампом завершилась скандалом. В ходе переговоров глава киевского режима вступил в перепалку, подписание документа отменили, и украинский политик досрочно покинул Белый дом.

Позже, 3 марта, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц 3 марта сообщил, что Трамп готов вернуться к переговорам по природным ресурсам Украины. Для этого Зеленский должен публично заявить, что сожалеет о скандале, а также о готовности подписать соглашение о сделке и участвовать в мирных переговорах. Уолтц также подчеркнул, что военная помощь США, предоставляемая Украине, и терпение американцев не безграничны. При этом время не на стороне тех, кто хочет вечно длить конфликт, добавил он.

Один из высокопоставленных представителей Белого дома заявил Fox News, что администрация Трампа исключает возможность прогресса в подписании сделки по добыче полезных ископаемых на Украине, пока Зеленскийне извинится «на камеру» за скандал, который он устроил в Белом доме.