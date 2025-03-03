Москва, 4 марта, 2025, 02:46 — ИА Регнум. В настоящее время каких-либо конкретных договоренностей по визиту президента РФ Владимира Путина в Турцию нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Alexander Legky/Global Look Press

«Пока каких-то нет конкретных договоренностей, наш диалог продолжается интенсивно на всех уровнях», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

Вместе с этим представитель Кремля назвал успешным визит спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Турцию.

«Общение идет, но на высшем уровне пока четких договоренностей нет, хотя есть действующее приглашение… И (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана — приехать к нам, и нам — приехать в Турцию», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта Песков заявил, что отношения России и Турции многоплановые и продолжают развиваться.

В июле Эрдоган пригласил Путина приехать в Турцию с государственным визитом, на что Путин пообещал посетить Анкару. Позднее Песков рассказал, что государственный визит президента России в Турцию готовится и осталось согласовать даты.

Позднее в этот же день пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ пообещал турецкому коллеге обязательно посетить Турцию. Представитель Кремля уточнил, что сроки такого визит будут согласовать.

23 октября Путин на саммите БРИКС в Казани провёл встречу с Эрдоганом. В ходе неё турецкий лидер снова пригласил российского лидера посетить Анкару.