Москва, 4 марта, 2025, 02:31 — ИА Регнум. Сбой в работе социальной сети «ВКонтакте» зафиксировали пользователи в России. Об этом 4 марта свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию функционирования популярных интернет-сервисов «Сбой.рф» и Downdetector.

Иван Шилов, ИА REGNUM ВКонтакте

По данным Downdetector, от пользователей поступило 12 435 жалоб. «Сбой.рф» сообщает о 7066 жалобах. Пик обращений зафиксирован в 00:30 мск.

Больше всего жалоб получено от пользователей в Москве (34%) и Санкт-Петербурге (21%), на третьем месте по числу жалоб — Краснодарский край (6%), следует из данных «Сбой.рф».

У подавляющего большинства пользователей не загружались сайт (85% обращений), а также наблюдался сбой в работе приложения «ВКонтакте» (6% обращений). На сбой личного кабинета пожаловались 3% пользователей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские пользователи интернета 25 января начали массово жаловаться на сбои в работе социальной сети TikTok. В общей сложности поступило более 51 тыс. сообщений о сбоях.

14 января жители России сообщили о масштабном сбое в работе интернета. Жалобы на проблемы с доступом к сайтам и некоторым соцсетям поступили из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга.