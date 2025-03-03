Вашингтон, 4 марта, 2025, 01:55 — ИА Регнум. Найденный летом 2023 года кокаин в Белом доме принадлежал либо экс-президенту США Джо Байдену, либо его сыну Хантеру. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью изданию TheSpectator.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

«Ну, либо Джо, либо Хантер. Может быть, и Джо», — заявил глава Белого дома.

По словам президента США, все отпечатки пальцев на месте, где нашли наркотик, были стерты. Трамп заверил, что собирается разобраться с этой историей.

«Кстати, должен вам сказать, я думаю, что займусь этим вопросом, потому что там… творилось много плохого», — добавил президент США.

Как передавало ИА Регнум, кокаин был обнаружен в Белом доме 2 июля 2023 года. Экспертиза подтвердила, что белый порошок оказался кокаином. Его обнаружили в общем помещении западного крыла, через которое проходят посетители и сотрудники, оставляя личные вещи перед проходом в офисные помещения. Ранее западные СМИ сообщали о том, что порошок был найден в библиотеке.