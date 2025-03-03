Одесса, Украина, 4 марта, 2025, 01:46 — ИА Регнум. Работа трёх котельных остановлена в результате прогремевших взрывов в Одессе. Об этом 3 марта сообщил мэр города Геннадий Труханов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«Остановлена ​​работа трех районных котельных города. Работаем над тем, чтобы быстро перезапустить процесс теплоснабжения с помощью альтернативных источников питания», — уточнил глава Одессы.

Позднее Труханов добавил, что информация о пострадавших уточняется, в городе работают коммунальные службы и оперативный штаб.

По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, в Одессе несколько раз за вечер объявлялся режим воздушной тревоги.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Украине ночью 2 марта взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Комментарии местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

1 марта пресс-служба Минобороны проинформировала о нанесении удара по энергообъектам, обеспечивающим работу ВПК Украины. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 136 районах.