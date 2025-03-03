Москва, 4 марта, 2025, 01:37 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором предъявленные израильскому коллективу требования извиниться за исполнение песни «Катюша» на музыкальном фестивале в Молдавии.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Ранее молдавский СМИ сообщили о том, что музыкантам из Израиля пришлось извиняться за исполнение «Катюши» на традиционном музыкальном фестивале «Мэрцишор».

«Молдавский музыкальный фестиваль «Мэрцишор» проводится с 1966 года, когда самой (президента Молдавии Майи. — Прим. ред.) Санду ещё и в проекте не было. И такого позора, чтобы запрещали песни, ставшие символом борьбы с нацизмом, он не знал никогда», — написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова отметила, что руководство Молдавии живет по принципу «вперед в прошлое», когда во времена оккупации румынами и Губернаторства Транснистрия евреям запрещали ходить в синагоги, издавать газеты, говорить на идише и иврите.

«Тем же, кто запрещает «Катюшу», хочется сказать: под эту песню люди погибали, боролись за жизнь и свободу от коричневой чумы. В том числе за жизнь и свободу тех, кто сегодня извиняется, и тех, кто требует извиниться», — добавила представитель российского МИД.

Как передавало ИА Регнум, российские власти неоднократно указывали на недружественную политику, проводимую нынешними властями Молдавии в отношении РФ.

Так, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Молдавии размножается бацилла русофобии, а у власти находятся люди, которые отвергают какой-либо диалог с Россией. Представитель Кремля выразил надежду, что молдавские власти поймут чудовищность своей ошибки. Песков напомнил, что Москва всегда выступала за восстановление добрых отношений с Кишинёвом.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров подчерквивал, что Кишинёв идёт по стопам Киева. Глава МИД подчеркнул, что власти Молдавии отменяют всё русское и дискриминируют русский язык. Также он заявлял о стремлении Запада «прибрать к рукам» Молдавию, как Украину.

Вместе с этим 13 февраля Молдавия расторгла с Россией соглашение о создании и функционировании культурных центров. В МИД республики заявили, что подобный шаг связан с падением на территории Молдавии нескольких якобы российских беспилотников. В тот же день Россотрудничество заявило, что не получало какого-либо сообщения от Кишинёва по поводу закрытия там Русского дома. В российском ведомстве также уточнили, что соглашение не предусматривает такого порядка расторжения, стороны обязались при подобных обстоятельствах предупреждать друг друга не менее чем за полгода.