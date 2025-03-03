Вашингтон, 4 марта, 2025, 01:08 — ИА Регнум. Для заключения сделки с Украиной по редкоземельным металлам глава киевского режима Владимир Зеленский должен проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. Такое заявление сделал 3 марта президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

ИА Регнум Зеленский Трамп

«Я думаю, он должен быть в большей степени благодарным, потому что эта страна (США) поддерживала его в самые сложные моменты», — указал Трамп.

Кроме того, глава Белого дома прокомментировал заявление Зеленского о том, что украинский конфликт продлится ещё долгое время. Трамп выразил надежду на то, что глава киевского режима ошибается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Трамп, он не думает, что сделка с Украиной по редкоземельным ископаемым «мертва». Политик пообещал 4 марта в своей речи затронуть эту тему.

28 февраля произошел конфликт между Зеленским и Трампом в ходе встречи в Белом доме. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, американский лидер высказался о «неминуемом» перемирии, а глава киевского режима, напротив, заявил, что без гарантий безопасности США боевые действия будут продолжаться. В результате этого президент США попросил делегацию Зеленского покинуть Овальный кабинет и отказался подписывать сделку о полезных ископаемых.

Позже Зеленский заявлял, что готов к новой встрече с Трампом, если тот позовет его «для решения реальных проблем». Он подчеркнул, что диалог должен быть равноправным и конструктивным.