Вашингтон, 4 марта, 2025, 00:44 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому лучше бы оказаться неправым в том, что до завершения военного конфликта на Украине «очень далеко». Об этом 3 марта заявил президент США Дональд Трамп.

ИА Регнум

«Президент Зеленский якобы сделал сегодня заявление AP (информагентство Associated Press. — Прим. ред.). Я не большой поклонник AP, так что, вероятно, это было неверное заявление, но он сообщил, что думает, что военный конфликт продолжится еще долго, и лучше бы ему оказаться неправым в этом. Вот и всё, что я хочу сказать», — заявил американский лидер.

Вместе с этим он уточнил, что на данный момент не рассматривал вопрос о прекращении военной помощи киевскому режиму, однако отметил, что решения по ряду вопросов в настоящее время принимаются очень быстро. Помимо этого, президент США заявил, что сделка о военной помощи Украине не должна была состояться изначально.

«Это сделка, которая никогда бы не состоялась, и она не совершалась в течение четырех лет. Если бы я был президентом, она бы и не состоялась», — подчеркнул Трамп.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ранее Трамп назвал слова Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще далеко, худшим заявлением, с которым Соединенные Штаты Америки не будут мириться. Трамп прикрепил ссылку на статью, где приводятся слова Зеленского о том, что до мирной сделки с Россией «еще очень, очень далеко», и о том, что он ожидает продолжение американской помощи Украине, несмотря на обострение отношений с администрацией Трампа.

По мнению американского предпринимателя, главы департамента эффективности госуправления (DOGE) Илона Маска, Зеленский хочет вечной войны. Он подчеркнул, что стремление Зеленского продолжать боевые действия на Украине жестоко и бесчеловечно. По его мнению, Украина должна стремиться к миру либо нести тяжёлые потери без каких-либо приобретений.

Вместе с этим пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 2 марта подчеркнула, что глава киевского режима отказался от прекращения огня на Украине. Она напомнила, что американские дипломаты активно ведут переговоры по теме урегулирования конфликта, а Трамп говорил о желании положить конец военному противостоянию ещё во время предвыборной кампании.