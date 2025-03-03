Вена, 4 марта, 2025, 00:15 — ИА Регнум. Киевский режим предпринимает регулярные попытки атаковать Курскую и Смоленскую АЭС, однако страны ЕС не обеспокоены этим. Об этом 3 марта заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

RIA Novosti archive Курская АЭС

«Не беспокоят Евросоюз и регулярные попытки украинских атак против Курской и Смоленской АЭС», — заявил Ульянов.

При этом, отметил постпред, страны ЕС в совместном заявлении выразили обеспокоенность из-за пролетов якобы российских БПЛА над украинскими АЭС. Ульянов подчеркнул, что ВС РФ никогда не атаковала ядерные объекты Украины.

Вместе с этим дипломат указал на игнорирование Евросоюзом факта того, что киевский режим регулярно атакует Запорожскую АЭС, прилегающую к станции промышленную зону, а также Энергодар — город-спутник станции.

Данный подход, отметил Ульянов, говорит об избирательном подходе стран ЕС.

«Они озабочены ядерной безопасностью на одних атомных объектах и совершенно равнодушны к ядерной безопасности на других атомных станциях. Играть в такие игры с ядерной и радиационной безопасностью совершенно недопустимо», — подчеркнул постпред.

Он добавил, что Россия не может воспринимать всерьез такие заявления Европейского союза.

Как передавало ИА Регнум, украинские подразделения неоднократно предпринимали попытки атаковать Курскую, Смоленскую и Запорожскую АЭС. Так, 2 февраля семь дронов-камикадзе атаковали город — спутник Запорожской АЭС. Ранения людей и возгораний удалось избежать. Ещё восемь украинских ударных беспилотников попытались атаковать ЗАЭС 5 января, их ликвидировали российские средства ПВО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что попытки Киева атаковать ЗАЭС являются актами ядерного терроризма, показывающими суть украинских властей.

Вместе с тем в конце августа директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссипобывал на территории Курской АЭС в Курчатове. Глава МАГАТЭ заявил, что видел следы атак дронов, назвав недопустимыми удары по ядерному объекту. Кто конкретно атакует Курчатовскую АЭС, он однако не пояснил.

В свою очередь глава «Росатома» Алексей Лихачёв неоднократно заявлял, что безрассудное поведение киевского режима в отношении Курской и Запорожской АЭС представляет угрозу не только для российской атомной энергетики, но и для всего мира, и призывал международные организации дать адекватную реакцию на происходящее.