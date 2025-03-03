Вашингтон, 3 марта, 2025, 23:56 — ИА Регнум. США хотят скорейшего завершения украинского конфликта, а не затягивания его на годы. Об этом 3 марта заявил президент США Дональд Трамп.

Стрингер/РИА Новости

По его словам, он будет настаивать на прекращении боевых действий, несмотря на сорванную сделку по редкоземельным ископаемым после перепалки с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Но, несмотря на всё это, я хочу одного. Я хочу, чтобы перестали погибать молодые люди», — заявил Трамп.

Он добавил, что в урегулировании военного конфликта заинтересованы Россия и народ Украины. Глава Белого дома также выразил уверенность в том, что заключить мирное соглашение можно «очень быстро».

«Возможно, сейчас кто-то не хочет заключать сделку, а если кто-то не хочет заключать сделку, то я думаю, что этот человек не задержится здесь надолго. К этому человеку не станут прислушиваться слишком долго. Потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку», — добавил американский лидер.

Как передавало ИА Регнум, мирное урегулирование украинского конфликта может оказаться опаснее идущих на территории страны боевых действий, заявила 24 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе своего визита в Киев. По её мнению, администрация Трампа создаёт «много неопределённости» в отношении НАТО, ЕС и конфликта на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на заявления Фредериксен напомнил, что именно Европа сохраняет свою роль в раздувании кризисов и подталкивает Киев к продолжению конфликта.

В свою очередь президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Путин добавил, что Россия отмечает стремление Трампа восстановить двусторонние контакты, разрушенные предшествующей американской администрацией. Москва готова вести диалог по Украине с новым руководством США, но при этом нужно устранить первопричины, которые привели к кризису, указал российский лидер.