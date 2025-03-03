Киев, 3 марта, 2025, 23:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский написал, что «мир нужен как можно скорее», после критики со стороны президента США Дональда Трампа его слов о нескором окончании конфликта на Украине. Соответствующее заявление Зеленский разместил 3 марта в соцсети X.

CNP/AdMedia/Global Look Press

«Работаем вместе с Америкой и с европейскими партнерами и очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен как можно скорее», — отметил в сообщении Зеленский.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Трамп назвал слова главы киевского режима Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще далеко, худшим заявлением, с которым Соединенные Штаты Америки не будут мириться. Трамп указал, что глава киевского режима не хочет мира, «пока у него есть поддержка Америки».

В свою очередь, американский предприниматель, глава комитета эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск заявил, что Зеленский хочет вечной войны. Предприниматель подчеркнул, что стремление Зеленского продолжать боевые действия на Украине жестоко и бесчеловечно. По его мнению, Украина должна стремиться к миру либо нести тяжёлые потери без каких-либо приобретений.

Зеленский 28 февраля прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Ожидалось подписание соглашения об использовании природных ресурсов Украины, однако переговоры быстро переросли в открытую перепалку. Президент США потребовал от Зеленского согласиться на мирные переговоры, подчеркнув, что в противном случае США прекратят поддержку Украины, однако глава киевского режима выступил против прекращения огня.