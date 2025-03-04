Пермь, 4 марта, 2025, 09:58 — ИА Регнум. Стали известны подробности о семье из Перми, где 31-летний отчим Евгений Овсюков избивал девятилетнего пасынка. Знакомые мужчины рассказали ИА Регнум, что последние годы мужчина увлекался синтетическими катинонами (наркотик под названием «соли»), был агрессивным, а также был не единожды судим, и местные полицейские даже дали ему прозвище «вежливый грабитель». Также стало известно, что Овсюков избивал только пасынка, свою дочь и сына он не трогал.

Кадр из видео

В Перми 1 марта жильцы высотки по улице Солдатова стали свидетелями семейной драмы — по улице бежал босой, одетый только в пижаму мальчик и кричал, чтобы папа перестал его избивать. Лицо ребёнка было в крови, а за ним бежал одетый в пуховик мужчина. Всё произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

«Пожалуйста, не бей. Помогите! Помогите!» — слышны крики ребенка на видео и его плач.

В полиции Свердловского района Перми сообщили, что мужчина 1993 года рождения толкнул пасынка 2015 года рождения, отчего он ударился о стену. Однако благодаря видео на инцидент обратили внимание в Следственном комитете. Следователи пришли в квартиру семьи и узнали, что над мальчиком физически и психологически издеваются уже год.

По данным местных СМИ, в тот вечер мужчина лежал в ванной и попросил ребёнка принести ему пиво и сигареты. Мальчик решил, что мама это не одобрит, и отказал отчиму. Тогда Овсюков схватил ребёнка за горло и ударил. Это увидела мать мальчика 38-летняя Марина и заступилась, после этого мужчина принялся избивать и её.

«По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

В тот день ребенка спас прохожий. Мужчина вызвал полицию и отогнал отчима. Мальчик рассказал полицейским, что отчим выпил много спиртного, поссорился с женой, после чего ударил несколько раз мальчика по лицу и попытался утопить его в ванне, но он вырвался и убежал.

Евгений Овсюков ранее был судим. В 2013 году он получил срок по статье 228 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). А в 2022 году, когда Марина выгнала его из дома, он совершил вооружённое нападение на магазин и похитил 2000 рублей и бутылку пива.

Знакомый Овсюкова рассказал ИА Регнум, что местная полиция прозвала Овсюкова «вежливый грабитель», потому что во время «налёта» он старался прикинуться благородным вором. Также несколько знакомых рассказали, что во время последнего срока мужчина начал усиленно качаться и набирать мышечную массу.

«На воле он был обычным солевым наркоманом, а на зоне, видимо, трудно достать вещества, поэтому он и решил сублимировать и занять себя чем-то другим. А так он просто солевой», — рассказал знакомый Овсюкова.

Личный архив Евгений Овсюков

Про маму мальчика известно, что она всю жизнь работала ради детей, потому что не хотела, чтобы им пришлось жить так же тяжело, как и ей в ранние годы.

«При рождении акушеры допустили ошибку и потянули её как-то неправильно из утробы матери. Из-за этого одно плечо у нее выше другого. Что с её родителями произошло, я не знаю, но она всегда говорила, что она в этом мире одна, а когда появились дети, то с головой ушла в их воспитание и работу, чтобы обеспечить их», — поделилась Дарья.

Также подруга рассказала, что все трое детей Марины рождены с помощью операции кесарева сечения.

«Я просто в школе от увиденного. Марина всегда любила детей. У нее все трое рождены путем кесарева сечения. Она больше не может иметь детей. С Овсюковым у них прям любовь была. И он поначалу и к сыну от первого брака относился хорошо», — рассказала подруга Марины.

Соседи семьи рассказали, что доставалось только старшему сыну. Двух других детей Овсюков не трогал.

Мать одного из одноклассников избитого мальчика рассказала ИА Регнум, что ребенок ни с кем не общался, был замкнутым и как будто озлобленным на весь мир. Он часто дрался, и в итоге его оставили на второй год.

«Мальчик учился с моим сыном в первом классе, мы перешли во второй класс, а его оставили на второй год. Очень дерзкий, наглый. Мой сын рассказывал, что Миша постоянно звал кого-то из ребят воровать в магазины», — поделилась Ирина.

Женщина рассказала, что на родительское собрание приходил отчим Миши и говорил, что у них не хватает времени на его воспитание.

Еще одна мама бывшего одноклассник рассказала, что по поведению ребёнка было понятно, что дома у него не всё хорошо. Женщина вспоминает, что мальчик был озлоблен на всех и старался не идти домой до последнего после уроков, как будто его дома никто не ждал и не любил.