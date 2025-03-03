Вашингтон, 3 марта, 2025, 23:20 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет вечной войны. Такое заявление сделал американский предприниматель, глава комитета эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск в соцсети X.

Will Oliver — Pool via CNP/Global Look Press Илон Маск

Маск прокомментировал публикацию президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social о «худшем заявлении», которое мог сделать Зеленский. Речь идёт о выступлении главы киевского режима на пресс-конференции в Лондоне, когда он отметил, что до окончания украинского конфликта ещё очень далеко. При этом Зеленский ждёт, что США продолжит поддерживать Украину. Трамп на это указал, что глава киевского режима не хочет мира, «пока у него есть поддержка Америки».

«Зеленский хочет вечной войны, бесконечной коррупционной мясорубки. Это зло», — подчеркнул Маск в своём комментарии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск, стремление Зеленского продолжать боевые действия на Украине жестоко и бесчеловечно. По его мнению, Украина должна стремиться к миру либо нести тяжёлые потери без каких-либо приобретений.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 2 марта подчеркнула, что глава киевского режима отказался от прекращения огня на Украине. Она напомнила, что американские дипломаты активно ведут переговоры по теме урегулирования конфликта, а президент США Дональд Трамп говорил о желании положить конец военному противостоянию ещё во время предвыборной кампании.

Зеленский 28 февраля прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Ожидалось подписание соглашения об использовании природных ресурсов Украины, однако переговоры быстро переросли в открытую перепалку. Президент США потребовал от Зеленского согласиться на мирные переговоры, подчеркнув, что в противном случае США прекратят поддержку Украины, однако глава киевского режима выступил против прекращения огня.