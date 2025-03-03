Вашингтон, 3 марта, 2025, 23:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что не думает, что сделка с Украиной по редкоземельным ископаемым «мертва».

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Журналисты спросили американского лидера, считает ли он, что соглашение с Украиной по ресурсам потеряло свою актуальность после перепалки с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Нет, я так не думаю», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Президент США пообещал 4 марта в своей речи затронуть эту тему.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля произошел конфликт между Зеленским и Трампом в ходе встречи в Белом доме. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, американский лидер высказался о «неминуемом» перемирии, а глава киевского режима, напротив, заявил, что без гарантий безопасности США боевые действия будут продолжаться. В результате этого президент США попросил делегацию Зеленского покинуть Овальный кабинет и отказался подписывать сделку о полезных ископаемых.

Позже Зеленский заявлял, что готов к новой встрече с Трампом, если тот позовет его «для решения реальных проблем». Он подчеркнул, что диалог должен быть равноправным и конструктивным.

По мнению советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, Зеленский пошел на провокацию в ходе разговора с Трампом для пересмотра соглашения по редкоземельным металлам. Советник Трампа отметил, что глава киевского режима прибегнул к откровенному шантажу, пытаясь получить от США гарантии безопасности для Украины.

3 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот скандал, уточнил, что российский лидер в курсе ситуации. В Кремле стычку Трампа и Зеленского назвали беспрецедентным событием. Представитель Кремля уточнил, что глава киевского режима продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей.