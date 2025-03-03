Чертковский район, Ростовская область, 3 марта, 2025, 23:10 — ИА Регнум. В селе Сохрановка в Ростовской области загорелся склад после падения обломков сбитого украинского БПЛА. Об этом вечером 3 марта сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

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«Из-за падения обломков БПЛА произошло также возгорание склада на территории промобъекта в селе Сохрановка Чертковского района», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Он уточнил, что сотрудники промышленного объекта эвакуированы в укрытие. На место атаки выехали дежурные службы. Пострадавших нет, уточнил Слюсарь.

Как передавало ИА Регнум, ранее Слюсарь сообщил, что в Чертковском районе Ростовской области произошло возгорание на нефтепроводе в результате массированной атаки украинских беспилотников. Персонал был эвакуирован. Предварительно, никто не пострадал, уточнил врио главы области.

Помимо этого, вечером 3 марта Слюсарь сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотника возле Новошахтинска в Ростовской области. Глава региона отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.