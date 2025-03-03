Париж, 3 марта, 2025, 22:52 — ИА Регнум. Неизвестные подожгли представительство Tesla во Франции в Пьяченца-дю-Туш к западу от Тулузы. Об этом 3 марта сообщает La Depeche.

Federico Gambarini/Global Look Press

Уточняется, что в ночь на 3 марта злоумышленники проникли на территорию представительства, прорезав отверстие в проволочной сетке. Затем неизвестные подожгли автомобили и скрылись до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

В результате поджога сгорели восемь автомобилей, ещё четыре получили повреждения. Общая сумма ущерба предварительно составила более €700 тыс.

Поджигатели разыскиваются, власти надеются, что личности злоумышленников помогут определить камеры наблюдения. Предполагается, что поджог могли совершить недовольные клиенты, либо активисты, выступающие против владельца Tesla Илона Маска.

Во французском представительстве Tesla инцидент не комментировали. Ни одна из групп активистов не взяла на себя ответственность за поджог. Расследование и розыск злоумышленников продолжаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что радикальные экоактивисты облили краской витрину магазина Tesla в одном из торговых центров Берлина. Активисты из движения Neue Generation выступили против американского предпринимателя Илона Маска, который, помимо руководства Tesla, также возглавляет ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). ъ

В феврале неизвестные злоумышленники обстреляли автосалон Tesla в городе Салем в американском штате Орегон и оставили послание с угрозами Илону Маску.