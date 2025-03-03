Чертковский район, Ростовская область, 3 марта, 2025, 22:34 — ИА Регнум. В Чертковском районе Ростовской области произошло возгорание на нефтепроводе в результате массированной атаки украинских беспилотников. Об этом вечером 3 марта сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе. На место выехали дежурные экстренные службы», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Отмечается, что персонал эвакуирован. Предварительно, никто не пострадал, уточнил врио главы области

Как передавало ИА Регнум, вечером 3 марта Слюсарь сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотника возле Новошахтинска в Ростовской области. Глава региона отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

За ночь 3 марта российские силы ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ в небе над Россией. Три украинских дрона были уничтожены над Липецкой областью, два — над Ростовской и столько же — над Белгородской.