Вашингтон, 3 марта, 2025, 22:27 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа поручила составить список антироссийских санкций, которые могут быть смягчены. Об этом пишет агентству Reuters со ссылкой на анонимных чиновников.

Михаил Тургиев/РИА Новости

По данным источников Reuters, Белый дом поручил государственному департаменту и минфину подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров по улучшению дипломатических и экономических отношений.

Агентство отмечает, что в данный момент ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских бизнесменов.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля Трамп заявил, что США готовы снять санкции с России после достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине.

В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент 20 февраля указал на готовность США либо смягчить, либо ужесточить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров между представителями РФ и США.

До этого, 19 февраля, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рекомендовал не ждать ослабления санкционного давления Запада в 2025 году. По его мнению, даже если США пойдут на уступки, то ЕС будет наращивать напряжённость.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что многочисленные санкции Запада против РФ принесли обратный результат. Вопреки противодействию западных стран, российская экономика растёт, подчёркивал глава государства.