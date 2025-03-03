Вашингтон, 3 марта, 2025, 21:55 — ИА Регнум. Российский вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан лучшим игроком недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 3 марта сообщила пресс-служба турнира.

Григорий Сысоев/РИА Новости Андрей Василевский

В трёх матчах Василевский отразил 71 бросок из 73 по своим воротам и помог команде одержать три победы. В игре с «Калгари» (3:0) он в 38-й раз в карьере не пропустил ни одной шайбы.

Второй звездой недели признан финский форвард «Даллас Старз» Роопе Хинц, который забросил две шайбы и отдал семь результативных передач в трёх матчах.

Третьей звездой стал канадский нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки, который в трёх встречах забил три гола при четырёх голевых пасах.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». Он забросил одну шайбу, поразив ворота соперников на 57-й минуте. Этот гол стал для Овечкина 884-м в НХЛ. Первой звездой встречи стал Василевский.

24 февраля Овечкин был признан первой звездой дня в НХЛ. 39-летний нападающий оформил хет-трик в матче против «Эдмонтон Ойлерз».