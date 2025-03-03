Париж, 3 марта, 2025, 21:57 — ИА Регнум. Ссора между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в ходе их встречи в Белом доме свидетельствует о крахе единства Запада. Об этом 3 марта заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.

Jens Kalaene/Global Look Press

По его мнению, в течение нескольких последних недель было видно, что назревает раскол Запада, а 28 февраля скандал в Белом доме стал кульминацией этого процесса.

«Было разрушено нечто бесконечно ценное, то, о чем мы мало что знали в повседневной жизни, но что служило основой нашего мировоззрения: идея идентичности и единства Запада», — заявил Байру на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.

Он считает, что в результате в жертву принесли безопасность Украины и представления Европы о союзе с США. Премьер также обвинил Трампа в стремлении господствовать над соседями и партнерами, напомнив, что американский президент заявлял о желании присоединить к США Канаду и Гренландию, а также взять под контроль Панамский канал.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в ходе встречи с Зеленским в Белом доме призвал согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае Вашингтон «умывает руки». Но Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия, заявив, что Киев не примет его без предоставления «гарантий безопасности» со стороны США. Встреча закончилась скандалом из-за перепалки между ее участниками.

Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман после этого призвала Европу проявить жесткость и усилить независимость от США. По ее мнению, Зеленский подвергся немыслимому давлению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Зеленский в ходе встречи с Трампом показал отсутствие дипломатических способностей. По его словам, теперь потребуются большие усилия, чтобы преодолеть последствия этой перепалки.