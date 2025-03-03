Москва, 3 марта, 2025, 21:37 — ИА Регнум. Европа сама загнала себя в «украинскую ловушку», а теперь не знает, как оттуда выбраться. Об этом 3 марта заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Monika Skolimowska/Global Look Press

Сенатор сравнил действия европейских политиков с конвульсиями. По его мнению, они проводят бессмысленные саммиты и неактуальные визиты в Вашингтон. Европа хочет вовлечь в свои игры президента США Дональда Трампа, но не может этого сделать.

«В общем, большая сумятица и растерянность амбициозных политиков, загнавших себя в «украинскую ловушку», из которой они не знают, как выбраться», — написал Пушков в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта в Лондоне прошел неформальный чрезвычайный саммит лидеров ряда стран Европы, участники которого обсуждали ситуацию на Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал опасными итоги встречи, так как европейские политики хотят, чтобы украинский конфликт не прекращался.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что участники саммита в Лондоне договорились о срочном повышении финансирования киевского режима. Москва расценивает это как стремление продлить боевые действия на Украине.