Ватикан, 3 марта, 2025, 21:21 — ИА Регнум. У проходящего лечение от пневмонии папы Римского Франциска произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности. Об этом 3 марта сообщила служба печати Ватикана.

ipa-agency.net/Global Look Press Папа Франциск

«Сегодня у папы зафиксировано два эпизода острой дыхательной недостаточности, вызванных значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим врачи провели понтифику две бронхоскопии с необходимостью аспирации обильного секрета. Во второй половине дня была возобновлена ​​неинвазивная искусственная вентиляция лёгких.

Также сообщается, что Франциск остаётся в сознании, сохраняет ориентацию в пространстве и отвечает на действия медиков.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта Франциск перенёс бронхоспазм, который вызвал ухудшение работы дыхательных органов. Понтифику была проведена неинвазивная искусственная вентиляция лёгких.

2 марта сообщалось, что понтифик спокойно провёл ночь после перенесенного накануне респираторного приступа.

Франциск был госпитализирован 14 февраля после завершения аудиенций для обследования и лечения бронхита, от которого он страдал в течение трёх недель. 18 февраля ему диагностировали двустороннюю пневмонию, результаты компьютерной томографии показали начальную стадию заболевания, что потребовало дальнейшего лечения.

21 февраля кардинал Джанфранко Равази сообщил, что папа Римский, как и его предшественник Бенедикт XVI, может принять решение об отречении от престола, если его здоровье не позволит выполнять обязанности. Однако кардинал подчеркнул, что окончательное решение остается за понтификом, добавив, что Франциск намерен завершить юбилейный год христианства, отмечаемый в этом году. 88-летний Франциск уже проходил лечение в больнице в прошлом году из-за воспаления дыхательных путей.