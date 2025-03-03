Лондон, 3 марта, 2025, 21:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что выступает против снятия с России санкций в случае прекращения огня на Украине.

CNP/AdMedia/Global Look Press Кир Стармер

«Они (санкции. — Прим. ред. ) не должны быть отменены только по той причине, что будет прекращение огня», — отметил он в ходе выступления палате общин.

Стармер назвал рестрикции важнейшей частью арсенала Запада. Поэтому, по его словам, их нужно сохранить.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД Венгрии Петер Сийярто 27 февраля сообщил, что республика на переговорах с США подняла вопрос о частичной отмене антироссийских санкций. Будапешт посетовал на то, что ограничения мешают реализовать проект атомной электростанции «Пакш-2».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ослабить антироссийские санкции в случае заключения соглашения по мирному урегулированию на Украине. При этом он считает, что Москва должна будет пойти на уступки для урегулирования кризиса.

При этом президент России Владимир Путин в очередной раз отметил, что санкции Запада, направленные на ослабление России, привели к обратному результату. Вопреки ограничениям, российская экономика растёт темпами выше среднемировых, подчеркнул он.