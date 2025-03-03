Ростов-на-Дону, 3 марта, 2025, 21:06 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотника возле Новошахтинска в Ростовской области. Об этом 3 марта сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА возле Новошахтинска», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

Как передавало ИА Регнум, за ночь 3 марта российские силы ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ в небе над Россией. Три украинских дрона были уничтожены над Липецкой областью, два — над Ростовской и столько же — над Белгородской.

3 марта Слюсарь сообщил, что российские военные нейтрализовали БПЛА в Красносулинском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

2 марта ВСУ обстреляли три населённых пункта Белгородской области. В селе Тишанка Волоконовского района в результате прилёта снарядов в одном частном домовладении были выбиты окна, посечены фасад и надворные постройки. В результате удара FPV-дрона в селе Двулучное Валуйского округа на территории частного домовладения повреждения получила крыша хозпостройки. В селе Муром Шебекинского округа при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника были разрушены частный дом и надворная постройка.