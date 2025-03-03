Мангейм, Германия, 3 марта, 2025, 21:00 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Германии не считают, что наезд на толпу в Мангейме был совершён по политическим мотивам. Об этом 3 марта говорится в совместном заявлении прокуратуры и полиции города.

IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

Отмечается, что в рамках оперативно-разыскных мероприятий полиции удалось задержать 40-летнего подозреваемого из федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

«На данном этапе расследования подозрений в политической подоплёке нет», — подчеркнули в правоохранительных органах.

Отмечается, что подозреваемый въехал на автомобиле в группу людей. Два человека погибли, пять получили серьёзные травмы. Ещё у пятерых лёгкие травмы.

Как передавало ИА Регнум, автомобиль въехал в толпу людей в немецком Мангейме. Машина проехала как минимум от водонапорной башни до площади Парадеплатц и сбила людей, стоявших на пути. Полиция задержала подозреваемого.

В результате ЧП два человека погибли, ещё 25 получили ранения. Из них как минимум 15 человек получили тяжёлые травмы.

По данным издания Focus, подозреваемый, предположительно, является гражданином Германии, он действовал в одиночку. Сейчас он находится в больнице.