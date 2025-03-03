Грозный, 3 марта, 2025, 20:46 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в регионе трехдневный траур в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Об этом 3 марта сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Елена Афонина/ТАСС Бувайсар Сайтиев

«Объявлен трехдневный траур с 3 по 5 марта в связи с кончиной выдающегося спортсмена Бувайсара Сайтиева», — заявил он журналистам.

В эти дни в республике будут приспущены государственные флаги РФ и Чечни. Тело Сайтиева привезли в регион на самолете из Москвы.

Как передавало ИА Регнум, Сайтиев скончался 2 марта. Кадыров назвал его символом мужества и сообщил, что спортсмен лечился в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем.

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Сайтиева. Он назвал усопшего легендарным представителем российской школы вольной борьбы, непревзойденным победителем мировых первенств.

Сайтиев умер в возрасте 49 лет. Он шесть раз побеждал на чемпионатах мира. В 1996, 2004 и 2008 годах спортсмен становился олимпийским чемпионом в весовой категории до 74 кг.