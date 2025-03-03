Анкара, 3 марта, 2025, 20:34 — ИА Регнум. Урегулирование на Украине может проводиться при условии участия как Москвы, так и Киева. Об этом 3 марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Хотя мы и продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, мы считаем, что возможное решение не может быть найдено ни без России, ни без Украины», — заявил он во время выступления перед послами.

По его словам, Анкара за три года конфликта стремилась найти решение кризиса, не подливая масла в огонь.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл переговоры в Анкаре с Эрдоганом. Встреча продлилась около часа. Позднее Bloomberg со ссылкой на источники написал, что стороны обсуждали вопрос отправки миротворческого контингента на Украину после завершения конфликта.

Перед этим Лавров встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По данным Bloomberg, Фидан заявил, что турецкие власти не возражают против вступления Украины в НАТО, но призывают подходить к этому вопросу реалистически.